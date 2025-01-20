Новый закон защитит граждан-банкротов с ипотекой

Комитет Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал принять в первом чтении законопроект о защите конституционного права гражданина-должника на жилище.

Этот законопроект защитит гражданина при его банкротстве, даже если единственное ипотечное жилье продано с торгов.

«Деньги после погашения ипотечного кредита пойдут в первую очередь не другим кредиторам, а останутся гражданину для приобретения другого жилья, пусть и меньшей площади. При этом должникам, которые недобросовестно ведут дела, могут по решению суда уменьшить размер средств на покупку нового жилья», – отметил первый замминистра экономического развития Максим Колесников.

Согласно текущей версии законопроекта, 5% средств изначально как бы блокируются для обеспечения жилищных прав гражданина. Финансовый управляющий исключит их из конкурсной массы. К ним прибавят денежные средства, оставшиеся после всех расчетов с залоговым кредитором и кредиторами первой и второй очереди.

По мнению председателя Комитета Сергея Гаврилова, законопроект, реализуя решение Конституционного Суда от 04.06.2024 № 28-П, «продолжает последовательную линию, проводимую совместно Комитетом и Минэкономразвития России на защиту прав граждан в процедуре банкротства, сохраняя баланс прав других участников дела о банкротстве».