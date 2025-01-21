Эксперт поможет построить финансовую модель на бесплатном вебинаре

Сделайте финансовую модель бизнеса на 2025 год, нарастите его эффективность, а также приобретите новые навыки и повысьте свою ценность как специалиста.

Впереди новый финансовый год и сейчас надо сделать финансовую модель бизнеса на 2025 год. На бесплатном вебинаре «Строим финансовую модель бизнеса на примере продавца на маркетплейсах» разберем какие шаги нужно пройти, чтобы сделать финансовую модель, при помощи которой можно найти ключевые точки бизнеса и увеличить чистую прибыль. Он состоится уже сегодня в 13:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Структура бизнеса и его цели.

Продавец на маркетплейсах: специфика работы.

Риски и преимущества, которые следует учесть.

Точки планирования и их взаимосвязь.

Проверка реалистичности финансовой модели.

Строим финансовую модель для продавца на маркетплейсах.

Бонус: Таблица финансовой модели бизнеса продавца на маркетплейсах.

Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

Ждем вас на вебинаре уже сегодня в 13:00 мск!