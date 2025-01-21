В 2024 году число ИП выросло почти на 7%

За год зарегистрировалось почти 300 тысяч новых предпринимателей, а общее число ИП увеличилось до 4,5 млн.

За 2024 год число индивидуальных предпринимателей стало почти на 7% больше и превысило 4,5 млн.

В январе 2024 года деятельность вели свыше 4,2 млн ИП, а к январю 2025 года этот показатель вырос до 4,5 млн. Начали работать 296 540 новых предпринимателей, что на 6,96% больше. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Контур. Фокус».

Число юрлиц растет значительно меньше, чем ИП. В январе 2025 года аналитики насчитали 3,18 млн компаний, или на 0,36% больше, чем в том же месяце 2024 года.

«Несмотря на активный рост бизнеса в целом, сокращается общая доля МСП. Это показатель того, что микро - и малый бизнес стремительно укрупняются, наращивают доходы и переходят из МСП в "высшую лигу". Общая динамика регистраций субъектов предпринимательства немного замедлилась — новые субъекты стали регистрироваться чуть реже», — сказал эксперт проекта «Контур. Фокус» по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.

В 2024 году число закрытых ИП выросло на 14,31% по сравнению с 2023 годом, но количество ликвидаций на 18,24% меньше. Общее число ликвидаций бизнеса (ИП и компании) выросло на 4,16%. В основном прекращают работать предприятия розничной торговли, общепит, транспортные и логистические компании.