❗ При погашении налоговых долгов надо ориентироваться не на требование, а на сальдо ЕНС: пример от ФНС

Такое разъяснение дает региональное УФНС.

Если после отправки требования возникли новые обязательства, то оплатить сумму, указанную в требовании, недостаточно. И требование в этом случае считается не исполненным, что станет основанием для применения дальнейших мер принудительного взыскания.

Пример

Организации направлено требование об уплате задолженности в размере 100 тысяч рублей на 30.10.2024. В требовании установлен срок для добровольной оплаты 22.11.2024.

Компания оплачивает задолженность по требованию 22.11.2024 в сумме 100 тысяч рублей.

Вместе с тем за период с 29.10.2024 по 22.11.2024 начислены пени в сумме 1 750 руб.

Эти пени компания не оплатила, задолженность у плательщика сохраняется, и требование считается не исполненным.

Далее 28.11.2024 у организации наступает очередной срок уплаты налогов и сумма задолженности (отрицательного сальдо) увеличивается на 50 000 рублей и становится 51 750 рублей (1 750 неоплаченные пени + 50 000 начисления по новому сроку).

Организации необходимо по сроку уплаты 28.11.2024 уплатить всю сумму задолженности, сформированной на дату оплаты, — 51 750 рублей.