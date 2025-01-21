⚡ Клерк.Премиум стал еще полезнее! Новый курс про НДС на УСН уже в коллекции

В 2025 году бухгалтеров ждет много нововведений, чтобы помочь вам работать без стресса и ошибок, мы регулярно обновляем наши онлайн-курсы, а каждый квартал записываем новый! С подпиской Клерк.Премиум у вас под рукой всегда будут актуальные шаблоны, разборы последних поправок и постоянная помощь экспертов.

Налоговая реформа-2025 уже вступила в силу. Однако законодательство продолжает меняться, поэтому бухгалтеру очень важно следить за изменениями, чтобы работать только с актуальными формами отчетности, правильно рассчитывать налоги и уплачивать их в срок.

Всю самую важную информацию про НДС на УСН мы собрали в новом онлайн-курсе «НДС на УСН — 2025».

Вы разберетесь в каждом аспекте уплаты НДС на УСН, узнаете, кто может получить налоговые льготы по НДС, какие начисления и вычеты будут по налогу, а также какие организации и ИП на УСН могут применять пониженные ставки и в каких случаях это выгодно.

В программе 10 уроков, конспекты, инструкции со скринами, тесты для самопроверки, новые формы и много задач на отработку практических навыков.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс за 14 900 рублей или за ту же цену оформить подписку Клерк.Премиум на девять месяцев и получить доступ ко всем онлайн-курсам сразу!

Что в подписке

В подписке Клерк.Премиум вы всегда найдете всю самую свежую и необходимую для работы информацию, контент мы обновляем ежедневно. Новый онлайн-курс выходит каждый квартал.

Онлайн-курсы, которые уже есть в подписке, мы обновили в соответствии с изменениями налоговой реформы-2025:

«Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С» — в свежей программе есть все новые ставки УСН и формы деклараций за 2024 год. Отдельно курс стоит 4 200 руб.

«Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — мы актуализировали информацию по всем участкам и добавили в программу новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС. Отдельно курс стоит 4 900 руб.

«ВЭД: учет и налогообложение» — теперь в программе курса есть новый блок с уроками по расчетам в период санкций через платежных агентов и по налогу на прибыль. Отдельно курс стоит 4 200 руб.

В подписку входит более 600 записей вебинаров, разборы законов, мини-курсы, тренинги со специалистами, справочно-правовая система и безлимитные консультации экспертов. Все эти материалы нельзя купить по отдельности, они доступны только подписчикам Клерк.Премиум.

Также с подпиской вы получите онлайн-билеты на все конференции «Клерка». Ближайшая VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта в Москве — и у подписчиков уже есть билеты на это мероприятие!

Сейчас вы можете оформить подписку Клерк.Премиум с безлимитными консультациями на 9 месяцев за 14 900 рублей вместо 29 900 рублей.

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