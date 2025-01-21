«Цифра брокер» установит комиссию за ведение брокерского счета

Инвесторы будут платить по 150 рублей в месяц, если у них открыт брокерский счет у «Цифра брокера».

С 4 февраля 2025 года «Цифра брокер» удержит со всех клиентов комиссию в размере 150 рублей в месяц за ведение брокерского счета. Это не зависит от тарифа, по которому обслуживаются инвесторы.

«Комиссия брокера за ведение брокерского счета клиента (взимается при положительной величине среднедневной стоимости активов без учета заблокированных), не применяется к договору на ведение ИИС», — сказано на сайте брокера.

Если у клиента появится задолженность, то брокер сможет конвертировать валютные остатки со счета в том количестве, которое нужно для погашения долга.