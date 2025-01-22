Продлен упрощенный ввоз электроники в Россию

С 1 января и до конца 2025 года продлен упрощенный порядок ввоза смартфонов, планшетов, ноутбуков и других технических устройств.

Это решено постановлением Правительства от 30.12.2024 № 1984.

Ввоз таких товаров возможен на основании заключения (разрешительного документа) Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ. Его выдает отраслевая ассоциация или некоммерческая организация из перечня, приведенного в постановлении кабмина от 09.05.2022 № 834 «Об установлении особенностей ввоза в РФ шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих».

Заключение может не содержать информации о количестве товаров, их отправителе и получателе, что упрощает процесс оформления, уточняет Таможенная служба.