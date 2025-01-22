Продлен упрощенный ввоз электроники в Россию

Это решено постановлением Правительства от 30.12.2024 № 1984.
Ввоз таких товаров возможен на основании заключения (разрешительного документа) Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ. Его выдает отраслевая ассоциация или некоммерческая организация из перечня, приведенного в постановлении кабмина от 09.05.2022 № 834 «Об установлении особенностей ввоза в РФ шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих».
Заключение может не содержать информации о количестве товаров, их отправителе и получателе, что упрощает процесс оформления, уточняет Таможенная служба.
Подробнее о том, как вести учет ВЭД в 2025 году без ошибок и штрафов, расскажем на онлайн-курсе «ВЭД: учет и налогообложение». Мы обновили программу курса и добавили туда уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 78% за 4 200 рублей вместо
18 990 рублей.
Начать дискуссию