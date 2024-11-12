Освобождение от НДС — принудительное. Доходы решают все, даже если ранее платили НДС

Минфин разъяснил освобождение организации на УСН от обязанностей по исчислению и уплате НДС с 2025 года.

Компания на УСН спросила на будущее: если в силу закона она уплачивала НДС в 2025 году, и сумма дохода в 2025 году не превысила 60 млн руб. — что будет с освобождением от НДС в 2026 году.

Минфин в письме № 03-07-11/113540 от 15.11.2024 рассудил: если организация в течение налогового периода по УСН исполняла обязанности плательщика НДС в связи с отсутствием оснований для освобождения от НДС, и при этом по итогам данного периода доходы не превысили в совокупности 60 млн рублей, в последующем налоговом периоде по УСН она обязана применять освобождение от НДС, предусмотренное п. 1 ст. 145 НК.