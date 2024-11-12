Просрочка по ипотеке превысила 100 млрд рублей

К декабрю 2024 года портфель неплатежей по ипотеке свыше 90 дней превысил 101,7 млрд рублей.

С января по ноябрь 2024 года объем просроченных ипотечных платежей вырос в полтора раза — почти до 102 млрд рублей.

Ситуация с платежами ухудшилась в 13 раз. Просрочка выросла на 34,87 млрд рублей, тогда как в 2023 году показатель вырос на 3,39 млрд. В процентном отношении — 52,1% против 5,3%.

«Текущий рост просроченной задолженности по ипотеке превосходит любые предыдущие. Покупатели ушли с рынка в депозиты, значит, должникам невозможно быстро реализовать жилье и погасить долги», — сказали в коллекторском агентстве «Долговой консультант».

Больше всего неплатежей по жилищным кредитам в Москве (16 млрд), Московской области (10,4 млрд), Краснодарском крае (7,3 млрд), Санкт-Петербурге (4,9 млрд).