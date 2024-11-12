Вся важная информация о конференциях «Клерка» теперь в Telegram

Конференции от «Клерка» уже завоевали популярность у бухгалтеров. Настолько, что прошлую встречу в декабре мы растянули на целых два дня. И даже этого было мало для обсуждения всех изменений в налогах и учете!
Чтобы вы были в курсе новых конференций, мы создали отдельный канал в Telegram. В нем будут свежие новости, публикации тезисов от лекторов и экспертов, раздаточные материалы, а также призы и подарки. Подписывайтесь!
Еще в канале открыты комментарии, где вы сможете поделиться своим мнением с коллегами, задать вопросы, а также предложить темы для будущих бухгалтерских встреч.
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