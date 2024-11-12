Вся важная информация о конференциях «Клерка» теперь в Telegram

У «Клерка» появился телеграм-канал со свежими новостями про конференции. Материалы можно комментировать — присоединяйтесь!

Конференции от «Клерка» уже завоевали популярность у бухгалтеров. Настолько, что прошлую встречу в декабре мы растянули на целых два дня. И даже этого было мало для обсуждения всех изменений в налогах и учете!

Чтобы вы были в курсе новых конференций, мы создали отдельный канал в Telegram. В нем будут свежие новости, публикации тезисов от лекторов и экспертов, раздаточные материалы, а также призы и подарки. Подписывайтесь!

Еще в канале открыты комментарии, где вы сможете поделиться своим мнением с коллегами, задать вопросы, а также предложить темы для будущих бухгалтерских встреч.