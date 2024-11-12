Ozon отменит сервисный сбор с владельцев ПВЗ

90% пунктов выдачи заказов платили сбор в размере 1 рубля в месяц. Маркетплейс счел это ненужным и решил отменить.

С 1 февраля 2025 года маркетплейс Ozon отменит сервисный сбор для собственников ПВЗ, который установили в марте 2024 года.

Сбор рассчитывался индивидуально в зависимости от плотности населения в городе, расположения, оборота точек и других факторов. Полученные средства компания направляла на привлечение клиентов, скидки, продвижение ПВЗ и развитие IT-секторов.

«Для 90% пунктов он был низкий, для большинства — составлял 1 рубль в месяц. Выше сумма сбора была для небольшой части наиболее прибыльных и "зрелых" точек», — сказали в Ozon.

Также компания планирует на 40% повысить доход каждого ПВЗ за счет продажи товаров из-за рубежа через сервис Ozon Global.