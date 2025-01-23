Обновился рейтинг СРО и арбитражных управляющих

ФНС обновила Регистр арбитражных управляющих (РАУ) и саморегулируемых организаций (СРО).
Баллы рассчитали по состоянию на 1 января 2025 года. В показатели рейтинга вошли данные за четвертый квартал 2024 года. Сведения ФНС получала вместе с 32 СРО, с которыми заключили соглашение об информационном взаимодействии. Об этом сказано на сайте Налоговой.
У арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций есть 10 рабочих дней, чтобы направить заявления о несогласии с рассчитанными баллами. Это можно сделать в рабочем кабинете в РАУ. Такие кабинеты есть у 44 СРО и у 2,7 тыс. арбитражных управляющих. В основном функционалом пользуются, чтобы направлять запросы о должнике.
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