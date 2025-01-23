😱 Раскроем секреты идеальной годовой отчетности на бухгалтерской конференции «БухВесна-2025»

VII Всероссийская бухгалтерская конференция пройдет в Москве 13 марта. Мы специально выбрали начало весны, так как в марте и апреле нужно будет сдать большое количество отчетности, в том числе по новым формам. А наши эксперты знают, как справиться с этой непростой задачей легко, и обязательно поделятся с вами секретами на конференции.

Весна — горячее время в работе бухгалтера. Надо сдать большое количество отчетности. Период и так непростой, а в 2025 году он будет особенно сложным, так как появятся новые форматы документов. До 25 марта нужно сдать декларацию по УСН и по налогу на прибыль — обе по новым формам, до 30 апреля необходимо подать 3-НДФЛ тоже по новому образцу.

Специально, чтобы помочь вам преодолеть все эти трудности, мы запланировали новую Всероссийскую бухгалтерскую конференцию на весну.

VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».

Вы как раз уже сможете подвести первые итоги работы в новых условиях и обсудить их на встрече с экспертами и коллегами, а также у вас будет возможность запастить полезными знаниями и рекомендациями по работе с теми изменениями, которые только вступят в силу.

Продажа билетов уже открыта! Присоединяйтесь. Количество мест ограничено. Купить билет.

Что будет в программе

Вас ждет насыщенный день и яркие выступления опытных профессионалов.

Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН.

Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.

ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.

Годовая бухотчетность и квартальная налоговая отчетность.

Ответ на требования ФНС и проверки налоговых органов. Дробление бизнеса.

«Клерк» пригласил опытных экспертов

Надежда Самкова — эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».

Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.

Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Почему стоит прийти на конференцию

VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов. На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

Сейчас вы можете приобрести билет по оптимальному тарифу за 12 000 рублей. В эту сумму входят:

Очное участие.

Кофе-брейки и горячий обед.

Общение и нетворкинг.

Участие в розыгрыше призов.

Сертификат участия в печатном виде.

Пакет участника и бонусы спонсоров;

Фотоотчет и ваши персональные фото.

Видеозапись всех выступлений.

Презентации и доклады спикеров.

Купить билет

Присоединяйтесь к конференции 13 марта 2025 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!