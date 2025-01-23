ИП совершают 85% нарушений по маркировке

В Общественной потребительской инициативе заявили, что продавцы на рынках в крупных регионах скрывают выручку, нарушают требования по маркировке и участвуют в обороте нелегальной продукции.

За два года свыше 85% всех нарушений в сфере маркировки обуви и одежды пришлось на индивидуальных предпринимателей.

Руководитель Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов призвал ФНС, Генпрокуратуру и Минпромторг усилить контроль за продажами товаров легкой промышленности. Он заявил, что в основном представители малого бизнеса участвуют в формировании оборота нелегальной продукции.

«Регулярно проводимые ОПИ мониторинговые мероприятия на торговых объектах предпринимателей, в том числе в крупнейших городах, указывают на серьезный масштаб проблем. Так, в результате недавно проведенного в Санкт-Петербурге исследования были выявлены массовые факты реализации предпринимателями нелегальной импортной продукции легкой промышленности», — сказал Олег Павлов.

Также он добавил, что продавцы на рынках Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска и других крупнейших городов скрывают выручку и не соответствуют обязательным требованиям.

По данным Единого реестра контрольных мероприятий, за 2022-2024 годы на долю ИП пришлось не менее 80% от общего числа нарушений обязательных требований. Предприниматели получили 87% всех предостережений, связанных с маркировкой одежды и обуви.