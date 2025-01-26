Сбер изучил, как знаки зодиака по-разному пользуются кредитами

«Самые. Cамые. Cамые» по версии Сбера:
Козероги — чаще всего пользуются кредитными продуктами.
Девы — закрывают кредиты досрочно и не допускают просрочек.
Водолеи — берут в кредит самые крупные суммы.
А среди самых молодых людей с кредитами преобладают Рыбы, утверждает Сбер.
Чаще других покупают в кредит женщины-Тельцы и мужчины-Овны.
Cкорпионы предпочитают автокредиты. Стрельцы — ипотеки, а Близнецы — кредитные карты.
Средства в образование вкладывают Раки, а Львы — в бизнес.
А Весы инвестируют.
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