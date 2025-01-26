Кредитование

Сбер изучил, как знаки зодиака по-разному пользуются кредитами

Сбербанк изучил особенности клиентов, берущих кредиты, и в разрезе их знаков зодиака обобщил это в небольшую аналитику.

«Самые. Cамые. Cамые» по версии Сбера:

  • Козероги — чаще всего пользуются кредитными продуктами.

  • Девы — закрывают кредиты досрочно и не допускают просрочек.

  • Водолеи — берут в кредит самые крупные суммы.

А среди самых молодых людей с кредитами преобладают Рыбы, утверждает Сбер.

Чаще других покупают в кредит женщины-Тельцы и мужчины-Овны.

Cкорпионы предпочитают автокредиты. Стрельцы — ипотеки, а Близнецы — кредитные карты.

Средства в образование вкладывают Раки, а Львы — в бизнес.

А Весы инвестируют.

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