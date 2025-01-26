Роскачество разработает методику оценки полезности продуктов

Замруководителя Роскачества Ольга Шанаева рассказала о том, что Роскачество разработает методологию оценки полезности продуктов.

Потребление пищевой продукции с низкими потребительскими свойствами — причина снижения качества жизни и развития ряда заболеваний, в том числе за счет необоснованно высокой калорийности пищевой продукции, сниженной пищевой ценности, избыточного потребления насыщенных жиров, дефицита микронутриентов и пищевых волокон.

В развитие темы противодействия незаконному обороту промышленной продукции Роскачество по инициативе ЦРПТ и во исполнении решения Госкомиссии разрабатывает методологию определения потребительской пользы продукта.

Данная методика станет частью мобильного приложения «Честный знак» до конца первого полугодия 2025 года, указывает Роскачество.

Методология создаст унифицированные подходы к расчету рекомендаций по употреблению сканируемых пищевых продуктов по содержанию компонентов, влияющих на здоровье потребителей.

В итоге разработают алгоритм оценки совокупного интегрального показателя питательной ценности на основании соотношения:

суточного потребления основных видов пищевой продукции;

состава пищевых продуктов (как в монопродуктах, так в многокомпонентных, обогащенных, специализированных, функциональных и иных продуктах с особыми свойствами);

содержания аллергенов;

пищевых добавок, влияющих на здоровье человека;

содержания в пищевых продуктах нутриентов: — микронутриентов (витамины, минеральные вещества и микроэлементы) и макронутриенов (белки, жиры и углеводы).

Разработка и внедрение данной оценки может повысить качество и продолжительность жизни, способствовать реализации национальных целей развития.