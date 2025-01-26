Роскачество разработает методику оценки полезности продуктов

Потребление пищевой продукции с низкими потребительскими свойствами — причина снижения качества жизни и развития ряда заболеваний, в том числе за счет необоснованно высокой калорийности пищевой продукции, сниженной пищевой ценности, избыточного потребления насыщенных жиров, дефицита микронутриентов и пищевых волокон.
В развитие темы противодействия незаконному обороту промышленной продукции Роскачество по инициативе ЦРПТ и во исполнении решения Госкомиссии разрабатывает методологию определения потребительской пользы продукта.
Данная методика станет частью мобильного приложения «Честный знак» до конца первого полугодия 2025 года, указывает Роскачество.
Методология создаст унифицированные подходы к расчету рекомендаций по употреблению сканируемых пищевых продуктов по содержанию компонентов, влияющих на здоровье потребителей.
В итоге разработают алгоритм оценки совокупного интегрального показателя питательной ценности на основании соотношения:
суточного потребления основных видов пищевой продукции;
состава пищевых продуктов (как в монопродуктах, так в многокомпонентных, обогащенных, специализированных, функциональных и иных продуктах с особыми свойствами);
содержания аллергенов;
пищевых добавок, влияющих на здоровье человека;
содержания в пищевых продуктах нутриентов: — микронутриентов (витамины, минеральные вещества и микроэлементы) и макронутриенов (белки, жиры и углеводы).
Разработка и внедрение данной оценки может повысить качество и продолжительность жизни, способствовать реализации национальных целей развития.
Начать дискуссию