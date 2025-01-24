За нарушение валютного законодательства завели рекордное количество дел

Больше всего административных протоколов составляют из-за несвоевременного уведомления ФНС об открытии счетов за границей, а также о движении средств по ним.

С января по сентябрь 2024 года за нарушение валютного законодательства возбудили 91 тыс. дел. Этот показатель стал рекордным как минимум с 2017 года, а более раннюю статистику не публиковали.

Чаще всего протоколы об административном правонарушении за несоблюдение валютного законодательства составляют из-за несвоевременного представления уведомлений об открытии зарубежных счетов, а также отчетов о движении денег по ним. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ФНС.

Также основные нарушения касаются возврата валютной выручки из-за границы. Такие требования к экспортерам установили в октябре 2023 года, чтобы поддержать курс рубля. Сейчас участники ВЭД обязаны возвращать в РФ 40% выручки в валюте и продавать 90% от нее. В стране нужно потратить 25% денег, полученных от каждого контракта. Если требования не соблюдать, то компанию оштрафуют на 100% от суммы сделки, а если нарушение свыше 100 млн рублей, то руководителю грозит уголовная ответственность.

«Некоторые компании РФ не смогли отследить и выполнить свои обязательства в части сроков отчетности по валютному законодательству — из-за невозможности банков провести определенные платежи. Как следствие, возникли нарушения валютного законодательства», — подтвердила гендиректор «КаргоСерт», член московской «Деловой России» Ирина Мысливчик.

Другие нарушения валютного законодательства — оплата по фиктивным документам на нерезидента по внешнеторговому контракту и перевод зарплаты валютному нерезиденту наличными.

Физлица по незнанию также нарушают валютное законодательство. Например, когда вывозят за границу больше 10 тыс. долларов наличными.