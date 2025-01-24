😲 До недавнего времени в РФ было более 300 тысяч правил ведения предпринимательской деятельности

Он отметил, что кабмин проводит большую работу по снижению административной нагрузки на бизнес и созданию комфортной деловой среды. И одно из важнейших ее направлений — реформа контрольно-надзорной деятельности, то есть реформа проведения проверок. В частности, это актуализация действующих норм и правил, которые проверяются.

«Первое, что мы сделали: с бизнесом проанализировали все существующие нормы и правила, которые подлежат применению при ведении предпринимательской деятельности. Их оказалось чуть более 300 тысяч. Мы их актуализировали на порядка 45 процентов. Чуть больше 140 тысяч норм и правил были отменены как избыточные либо дублирующие, остальное все актуализировано», — заявил Григоренко.

Эта работа идет по поручению Владимира Путина с 2019 года.