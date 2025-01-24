⚡️ Итоги дня: цыгане сыграли свадьбу с 8-летним женихом, утечки баз данных потеряли спрос, алкогольные магазины начали закрываться из-за сухого закона

В Астрахани сыграли свадьбу 8-летний жених и 13-летняя невеста. За проведение мероприятия отвечала местная цыганская община. Детей пришлось «поженить» в ресторане, так как в ЗАГС их бы не пустили.

Россияне взяли автокредиты на рекордные 2 трлн рублей. По сравнению с итогами 2023 года их количество и объем выросли на 60%.

Данные из утекших баз российских компаний потеряли спрос. Лишь 10–15% от общего объема утекших баз российских компаний выставлено на продажу, остальные распространяются в сети бесплатно. Практически до нуля упала стоимость на дампы, где есть только ФИО и контактные данные.

Магазины «Бристоль» и «Красное & белое» стали закрываться в Вологодской области из-за сухого закона, который вступит в силу 1 марта 2025 года. Он ограничит розничную продажу алкоголя двумя часами в рабочие дни (с 12.00 до 14.00).

На Ozon продают новый Rolls-Royce Ghost за 72,4 млн рублей, мощность авто 600 лошадей, а в комплекте идут коврики и ароматизатор.

Химики создали элемент нихоний. Несмотря на присутствие в периодической таблице, в природе он не существует. Получить его можно за счет ускорения частиц металлического кальция. Всего за один грамм карбоната кальция-48 просят 250 тыс. евро.

Концентрация опасных веществ во Владивостоке в 12,8 раза превысила норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Содержание твердых частиц РМ2.5 в воздухе составило 64,2 мкг на кубометр. При такой загрязненности воздуха в помещениях необходимо использовать очистители, а также воздержаться от нахождения на улице и физических нагрузок.