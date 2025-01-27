📚 За дорогие учебники известное издательство заплатит больше 2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала издательству «Просвещение» предписание о снижении цен на учебники, а также обязала компанию перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере 2,03 млрд рублей.
«В ходе рассмотрения дела Служба установила, что рост цен на ряд учебников издательства по указанным предметам превысил рост расходов на их производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень», — сказано на сайте ФАС.
«Просвещение» занимает доминирующее положение на рынке школьных учебников по русскому языку, истории и биологии.
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