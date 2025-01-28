⏰ Какие налоги надо уплатить сегодня

До 28 января 2025 года включительно необходимо уплатить:

ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за декабрь 2024;

первый ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль, подлежащий уплате в 1 квартале 2025;

страховые взносы за декабрь 2024;

НДФЛ за период с 1 по 22 января 2025;

1/3 НДС за 4 квартал 2024;

НДПИ за декабрь 2024;

НПД за декабрь 2024;

торговый сбор за 4 квартал 2024;

акцизы за декабрь 2024.

Напомним, 5 февраля наступит срок уплаты НДФЛ за период с 23 по 31 января 2025 года.

Календарь налогоплательщика на 2025 год — тут.

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