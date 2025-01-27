Темпы роста в КФХ в пять раз выше, чем во всей аграрной отрасли

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам, академик РАН Владимир Кашин выступил с базовым докладом на форуме «Развитие малого агробизнеса России».

«С позиции законодательства, мы все делаем для того, чтобы поддерживать малое предпринимательство на селе», — заявил он.

В этом ключе сегодня работает 5 основных аграрных программ и 14 программ других министерств, в которых деньги, выделенные под развитие села, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, «окрашены» — чтобы можно было проконтролировать их целевое использование на село. Фермеры должны знать, какие льготные кредиты им предоставляются для развития малого бизнеса и деревни.

Многие села продолжают оставаться живыми только потому, что есть фермеры. Малый бизнес поддерживает местные бюджеты, софинансирует социальные программы, оказывает помощь сельской школе, дому культуры.

Кашин считает, что надо уходить от примитивных технологий: на селе должен быть высокомеханизированный труд, «которому радуется человек, создавая качественную органическую продукцию».

Заявлено, что Правительство и законодатели уделяют особое внимание аграрному малому и среднему бизнесу.

Сегодня доля оборота малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве составляет 42%. Крестьянско-фермерские хозяйства обрабатывают 26,2 млн га посевной площади, что составляет почти треть всех посевных площадей страны. Темпы роста в КФХ в 5 раз выше, чем по всей аграрной отрасли.

Для решения институциональных проблем, включая рентабельность, диспаритет цен на сельхозпродукцию и другие необходима интеграция крупных аграрных холдингов, фермерских и личных подсобных хозяйств, сельхозкооперативов.

На заседаниях комитета по аграрным вопросам депутаты неоднократно поднимали и поднимают вопрос о несправедливом распределении прибавочной стоимости или цены в цепочке «производитель – переработчик – торговля – потребитель».

«Приведу один пример с картофелем, цена производителя составляет в среднем 20 рублей, а розничная цена картофеля достигает 60 рублей и выше. Такая же ситуация складывается с ценами на овощную продукцию, свеклу и морковь, цены в два, а то и четыре раза в торговле выше чем у производителя», — рассказал Кашин.

Он считает, что надо принимать закон о регулировании торговой наценки на социальные продукты первой необходимости.

В перспективе Госдума планирует принять не менее 10 законов для развития малого бизнеса, в том числе в части уточнения правовых основ деятельности КФХ и сельскохозяйственных кооперативов, совершенствования механизма агрострахования для фермеров, защиты отрасли пчеловодства от негативного воздействия пестицидов, поддержки производства органической продукции. И другие законы, которые направлены на обеспечение продовольственной независимости.