Кабмин согласился изменить правила призыва на срочную службу

Если мужчина не отслужил в армии во время призыва, то в течение года он должен поступить на службу.

Правительство поддержало законопроект, по которому если решение о призыве не исполнили в период призыва, то оно должно быть исполнено в течение одного года в следующие периоды призыва.

Также одну призывную комиссию смогут создавать в городах федерального значения, в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.

В отзыве сказано, что название законопроекта «не соответствует его содержанию в части регулирования вопросов организации призыва граждан на военную службу». Об этом пишет ТАСС.

Законопроект дополнит закон «О воинской обязанности и военной службе», его разработал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.