Получение дохода перекрывает полное освобождение от взносов

У плательщика страховых взносов могут быть законные основания для освобождения от их уплаты за полный расчетный период. Но в случае получения им дохода от предпринимательской деятельности в этом расчетном периоде ситуация меняется.

При наличии основания для освобождения от взносов на обязательное пенсионное (ОПС) и медицинское страхование (ОМС) за полный расчетный период (с 01.01 по 31.12) в случае получения им дохода от предпринимательства в этом периоде он уже не имеет права на такой освобождение за полный расчетный период. При этом сумма и месяц получения дохода значения не имеют.

Но можно подать заявление об освобождении от уплаты взносов с уточненным периодом освобождения. Есть 2 варианта:

с 01.01 по дату получения дохода;

со следующего дня после получения дохода по 31 декабря.

Такой ответ ФНС дала в своем сервисе часто задаваемых вопросов.