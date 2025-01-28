Малый и средний бизнес заработал 29 трлн рублей в 2024 году

Выручка МСП за год увеличилась на 15%, больше всего предприниматели заработали в предновогодний период.

По итогам 2024 года выручка представителей малого и среднего бизнеса выросла на 15% по сравнению с 2023 годом. Всего предприниматели заработали 29 трлн рублей.

В декабре показатели на 281% выросли у производителей товаров для праздников и карнавалов. Выручку сравнивали со средними значениями за январь-ноябрь 2024 года. Об этом в своем телеграм-канале пишет заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

На 255% увеличилась прибыль в сфере оптовой торговли часами и ювелирными изделиями, на 231% больше заработали распространители лотерейных билетов, доход от продажи игр и игрушек вырос на 57%. Производители мучных и кондитерских изделий нарастили выручку на 86%, а продавцы кофе и чая — на 83%.