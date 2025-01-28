⛵ Принят закон против водных хулиганов

Чтобы управлять моторным или парусным судном, гидроциклом, судном на воздушной подушке или судном особой конструкции, нужно будет пройти медосвидетельствование и получить специальное удостоверение.

Депутаты Госдумы 28 января приняли в третьем окончательном чтении правительственный закон, который установит требования к пользованию маломерными судами, к базам и сооружениям для их стоянки, пляжам, лодочным, ледовым и наплавным переправам. Он должен усилить безопасность граждан на водных объектах.

Госрегистрации в реестре маломерных судов будут подлежать суда массой от 200 кг с мощностью двигателей (в случае установки) 8 киловатт и более. Исключение — маломерные суда, используемые в торговом мореплавании. Их перечень будет определен подзаконным актом.

Чтобы управлять моторным или парусным судном, гидроциклом, судном на воздушной подушке или судном особой конструкции, необходимо будет:

Пройти медосвидетельствование. Получить специальное удостоверение.

Проводить федеральный госнадзор за маломерными судами, контроль за безопасностью людей на водных объектах, вести реестр маломерных судов, регистрировать их и освидетельствовать, а также проводить аттестацию на право управления маломерными судами будет Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС).

Инспекторы ГИМС смогут применять к водным хулиганам физическую силу и спецсредства, уточняет сайт Госдумы.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.