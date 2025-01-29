Самозанятые смогут стать кандидатами на выборах

Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому кандидаты на выборах смогут указывать статус самозанятого в качестве рода занятий.
Такой документ внес кабмин, чтобы у избирательного комитета не было оснований отказать самозанятым в регистрации в качестве кандидатов. Раньше им отказывали из-за такого рода занятий.
«Кандидат, поставленный на учет в налоговом органе как плательщик налога на профессиональный доход, вправе указать в качестве рода своих занятий статус самозанятого, за исключением случая, когда указанный кандидат зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя», — сказано в пояснительной записке.
Если законопроект примут, он вступит в силу с момента официальной публикации.
Комментарии3
Мне может кто-нибудь пояснить, как система налогообложения влияет на возможность быть кандидатом?
у меня другой вопрос возник. А какими родами деятельности можно заниматься, и какими нельзя, что бы быть КАНДИДАТОМ ?
(заметьте - речь идёт не о занятии какой-то выборной должностью, а только о том, что бы участвовать в выборах в качестве кандидата)
Вот к примеру я - бухгалтер. Я ТЕОРЕТИЧЕСКИ могу быть кандидатом в какие-нить депутаты?
Никак не влияет. Можно написать, что безработный. Но ИМ кажется, что так они смогут определить, чем же человек занимается. Совсем недавно они хотели самозанятым сделать отчетность по роду занятий. Но у тебя может быть несколько видов занятий. Странно, конечно.