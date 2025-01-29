Самозанятые смогут стать кандидатами на выборах

Участвовать в выборах разрешат самозанятым-физлицам, а кандидатам, которые платят налог на профессиональный доход, но зарегистрированы как ИП, откажут.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому кандидаты на выборах смогут указывать статус самозанятого в качестве рода занятий.

Такой документ внес кабмин, чтобы у избирательного комитета не было оснований отказать самозанятым в регистрации в качестве кандидатов. Раньше им отказывали из-за такого рода занятий.

«Кандидат, поставленный на учет в налоговом органе как плательщик налога на профессиональный доход, вправе указать в качестве рода своих занятий статус самозанятого, за исключением случая, когда указанный кандидат зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу с момента официальной публикации.