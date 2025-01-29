Создана рабочая группа по законодательному регулированию искусственного интеллекта

В ходе заседания комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству его глава Андрей Клишас проинформировал о создании рабочей группы по проработке необходимой нормативной правовой базы для развития искусственного интеллекта.

Она будет работать при этом комитете СФ.

«Это очень актуальная тема, которая будет занимать нас все больше и больше и в сфере госуправления, и в сфере бизнеса», — отметил Андрей Клишас.

По его словам, в рабочую группу, которую возглавит первый зампредседателя комитета Владимир Кожин, войдут в том числе профильные внешние эксперты.

При разработке законодательных предложений также будут учтены предложения Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде и Комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ.