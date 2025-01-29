Курсы, статьи и тренинги — подборка материалов «Клерка» для уверенной работы с нововведениями января

С 2025 года бухгалтеры работают по новым правилам налоговой реформы — изменились налоговые ставки, формы отчетности и сроки их сдачи. Мы сделали подборку материалов «Клерка»: вебинаров, разборов и тренингов, чтобы вы легко справлялись с новыми задачами и грамотно применяли все нововведения января 2025 года.

Начало 2025 года выдалось непростым для бухгалтеров. Пришлось вести дела с учетом новых правил. Компании теперь обязаны работать с прогрессивной шкалой ставок НДФЛ, делать увеличенные стандартные налоговые вычеты на детей, заполнять новые формы деклараций. Это особенно важно сейчас — в период сдачи годовой отчетности.

Чтобы вам было проще справляться с новыми обязанностями, мы регулярно проводили вебинары, публиковали много полезных статей и разборов. Сохраняйте материалы, которые помогут вам сдать всю отчетность с первого раза и работать весь 2025 год без стресса и ошибок.

Разборы и мини-курсы

План проверок на 2025 год: сайт Генеральной прокуратуры — вы узнаете, как формируется план проверок и где найти единый перечень проверок на 2025 год.

Как в 2025 году ИП на УСН учитывать фиксированные взносы: таблица — подробно разберем все изменения по фиксированным взносам на реальных примерах.

Как изменилась работа на маркетплейсах после введения НДС для упрощенцев — вы узнаете, как теперь представителям малого бизнеса на УСН успешно вести бизнес в маркетплейсах.

Конспекты и записи вебинаров

Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы — разберем самые важные вопросы изменений в налогах и расскажем о популярных вопросах, которые задают бухгалтеры в «Клерк». Консультациях.

НДС для старых и новых налогоплательщиков: декларация за 4 квартал 2024 г. и НДС на УСН — вы разберетесь в НДС-документах, порядке формирования налогооблагаемой базы и узнаете, что делать с переходящими договорами вместе с экспертом.

На новом онлайн-курсе вы разберетесь в каждом аспекте уплаты НДС на УСН, узнаете, кто может получить налоговые льготы по НДС, какие начисления и вычеты будут по налогу, а также какие организации и ИП на УСН могут применять пониженные ставки и в каких случаях это выгодно.

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