Курсы, статьи и тренинги — подборка материалов «Клерка» для уверенной работы с нововведениями января

Начало 2025 года выдалось непростым для бухгалтеров. Пришлось вести дела с учетом новых правил. Компании теперь обязаны работать с прогрессивной шкалой ставок НДФЛ, делать увеличенные стандартные налоговые вычеты на детей, заполнять новые формы деклараций. Это особенно важно сейчас — в период сдачи годовой отчетности.
Чтобы вам было проще справляться с новыми обязанностями, мы регулярно проводили вебинары, публиковали много полезных статей и разборов. Сохраняйте материалы, которые помогут вам сдать всю отчетность с первого раза и работать весь 2025 год без стресса и ошибок.
Разборы и мини-курсы
План проверок на 2025 год: сайт Генеральной прокуратуры — вы узнаете, как формируется план проверок и где найти единый перечень проверок на 2025 год.
Как в 2025 году ИП на УСН учитывать фиксированные взносы: таблица — подробно разберем все изменения по фиксированным взносам на реальных примерах.
Как изменилась работа на маркетплейсах после введения НДС для упрощенцев — вы узнаете, как теперь представителям малого бизнеса на УСН успешно вести бизнес в маркетплейсах.
Конспекты и записи вебинаров
Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы — разберем самые важные вопросы изменений в налогах и расскажем о популярных вопросах, которые задают бухгалтеры в «Клерк». Консультациях.
НДС для старых и новых налогоплательщиков: декларация за 4 квартал 2024 г. и НДС на УСН — вы разберетесь в НДС-документах, порядке формирования налогооблагаемой базы и узнаете, что делать с переходящими договорами вместе с экспертом.
Онлайн-курс «НДС на УСН — 2025»
На новом онлайн-курсе вы разберетесь в каждом аспекте уплаты НДС на УСН, узнаете, кто может получить налоговые льготы по НДС, какие начисления и вычеты будут по налогу, а также какие организации и ИП на УСН могут применять пониженные ставки и в каких случаях это выгодно.
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