🙅 СЭДО СФР не будет работать три дня

В связи с этим в период с 12.00 (мск) 31 января 2025 года до 9.00 (мск) 3 февраля СЭДО будет временно недоступна.

Операторы ЭДО сообщают, что не будут работать больничные, требования, сведения о застрахованных лицах и все проактивные пособия.

Входящие документы от СФР поступать не будут. Исходящие можно отправить, но СФР примет их только после завершения работ.