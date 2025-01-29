Больничные

🙅 СЭДО СФР не будет работать три дня

Система социального электронного документооборота (СЭДО ФГИС ЕИИС «Соцстрах») будет работать на новой платформе.

В связи с этим в период с 12.00 (мск) 31 января 2025 года до 9.00 (мск) 3 февраля СЭДО будет временно недоступна.

Операторы ЭДО сообщают, что не будут работать больничные, требования, сведения о застрахованных лицах и все проактивные пособия.

Входящие документы от СФР поступать не будут. Исходящие можно отправить, но СФР примет их только после завершения работ.

Комментарии

2
    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Звучит как начало сказки: три дня и три ночи не работала платформа СФР.

      потому что Иванушка скакал!

      Вот... блин. А у меня как назло больняк должен закрыться 31.01