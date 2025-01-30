🚕 Депутаты хотят отменить комиссию для таксистов, которые перевозят детей

Чтобы водители активно принимали заказы у семей с детьми, в Госдуме предложили обнулить комиссию, которую удерживает «Яндекс Такси».

Первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев направил в компанию «Яндекс» предложение установить комиссию 0% для водителей сервиса «Яндекс Такси», которые перевозят пассажиров по «детскому» тарифу.

Если не будет комиссионных сборов, то таксисты начнут охотнее принимать заказы у пользователей с детьми, а это увеличит доступность услуг для семей. Об этом пишут «РИА Новости».

Сейчас агрегатор «Яндекс Такси» удерживает комиссию 22% при тарифах «детский» и «эконом». Поездки с детьми обходятся пассажирам дороже, поскольку не все автомобили оборудованы специальными креслами и могут выполнить заказ.