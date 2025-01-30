⚡️ Итоги дня: на маркетплейсах могут обязать регистрироваться через Госуслуги, схему метро перевели на китайский, а на ЦБ подали в суд

Уже в этом году может появиться офлайн-продажа алкоголя с помощью биометрии. Также данные из Единой биометрической системы (ЕБС) можно использовать для подтверждения возраста при покупке энергетиков.

Инфляционные ожидания россиян в январе выросли до 14% с 13,9% в декабре. Наблюдаемая инфляция также достигла максимума с декабря 2023 года и составила 16,4%. Оба показателя растут третий месяц подряд.

ФАС проанализирует обоснованность цен на майонез, подсолнечное масло, маргарин и соль. Производители должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж.

Правительство России подготовило пакет антимошеннических поправок к законам «О связи», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В числе инициатив — обязательная регистрация пользователей маркетплейсов через Госуслуги. При этом сегодня замглавы Минцифры Олег Качанов сказал, что не будут обязывать входить на маркетплейсы, в том числе на Wildberries, через Госуслуги.

В Мещанский районный суд Москвы поступило исковое заявление художника-постановщика мультфильма «Ежик в тумане» Фаины Ярбусовой к Банку России о нарушении авторских прав. В 2024 году Центробанк выпустил в обращение три вида монет с изображением персонажа мультфильма в рамках серии «Российская (советская) мультипликация».

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил дать детям право менять имя из-за травли без разрешения родителей. В таком случае новое имя ребенку смогут присвоить только из перечня традиционных распространенных в России имен. За последние несколько лет родители давали детям такие имена: Люцифер, Донателла, Европа, Сахар, Кит, Инвокер, Мирана, Лунара.

Самая долгая DDoS-атака в 2024 году длилась более четырех дней. Роскомнадзор в 2024 году отразил более 10,9 тыс. DDoS-атак и заблокировал 30 тыс. фишинговых сайтов, что в семь раз больше, чем годом ранее.

Схему московского метро перевели на китайский язык. Уже в ближайшее время для гостей из КНР в Москве обещают построить наиболее популярные среди них маршруты по российской столице.

На Арбатско-Покровской линии столичной подземки запустили тематический поезд, посвященный празднованию китайского Нового года.