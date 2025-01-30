ФНС начала тестировать «облачную» электронную подпись

Новый вид электронной подписи привязан к мобильному устройству, при его утере или поломке придется получать новую «облачную» электронную подпись.

С 25 декабря 2024 года ФНС запустила эксперимент по внедрению «облачной» электронной подписи. Она будет обладать теми же функциями, что и усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). С ее помощью можно заверять юридически значимые документы.

«Облачная подпись не будет заменой уже имеющейся подписи на носителе (токене), пользоваться ими можно будет одновременно», — сказано на сайте ФНС.

Чтобы выпустить «облачную» подпись, нужно скачать на смартфон или планшет мобильное приложение «Подпись для бизнеса». Подпись будет работать только на конкретном устройстве, где установлено приложение. При утере или поломке гаджета придется получать новую подпись, поскольку она привязана к устройству и ее нельзя скопировать.

У пилотного проекта запланировано несколько этапов. Сейчас «облачную» электронную подпись можно применять для представления налоговой и бухгалтерской отчетности, а также для работы с МайнингРеестром.