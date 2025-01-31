Теперь квалифицированные инвесторы должны иметь 12 млн рублей

Для получения статуса квалифицированного инвестора имущественный критерий увеличили в два раза: с 6 до 12 млн рублей. С 2026 года он вырастет еще больше, до 24 млн.

Центробанк повысил имущественный критерий, по которому присваивают статус квалифицированного инвестора. Минимальный размер активов вырос с 6 до 12 млн рублей.

С 1 января 2026 года критерий еще раз увеличат, но уже с 12 до 24 млн рублей.

«Такая мера позволит сократить число случаев, когда человек получает статус квалифицированного инвестора, но при этом не понимает специфику сложных финансовых инструментов и связанных с ними рисков», — сказано на сайте ЦБ.

Сейчас регулятор проводит комплексную реформу в сфере инвестиций. Она направлена на то, чтобы у инвесторов было больше возможностей получить статус «квала» не только на основании имущественного критерия, но и за счет знаний и опыта на рынке.