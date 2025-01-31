❤️Хотите бесплатный билет на VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025»? Участвуйте в розыгрыше

Приближается День всех влюбленных, и «Клерк» нажинает дарить подарки! Чтобы участвовать, подпишитесь на канал конференции в Telegram.

«Клерк» проведет розыгрыш онлайн-билета на VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025».

Условия розыгрыша — очень простые. Нужно быть подписчиком канала Клерк.Конференция. В нем вы найдете свежие новости, публикации тезисов от спикеров и экспертов «Клерка». Чтобы участвовать в розыгрыше? подпишитесь на канал, нажимайте кнопку «участвую» под постом с розыгрышем и ждите! Победителя определим 14 февраля, будет подарок от «Клерка» ко Дню всех влюбленных!

Какой приз? Онлайн-билет на VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025», которая состоится уже 13 марта.

Что входит в онлайн-билет?

Доступ к онлайн-трансляции конференции.

Возможность задавать вопросы спикерам в чате.

Доступ к записи конференции и презентациям экспертов.

Ознакомиться с программой мероприятия можно здесь.

Не упустите шанс получить ценные знания и навыки от ведущих экспертов бухгалтерской сферы! Участвуйте в розыгрыше!