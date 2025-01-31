В Центробанке объявили, когда снизится ключевая ставка

Ключевая ставка начнет снижаться после того, как наметится устойчивое замедление инфляции ближе к целевому значению в 4%.

Снижение ключевой ставки станет ответом на устойчивое замедление инфляции к цели в прогнозах Центробанка.

«Этому будет способствовать как накопленный эффект от ужесточения ДКП с учетом всех временных лагов, так и нормализация бюджетной политики в 2025 году», — сказано в телеграм-канале ЦБ.

Решение по ключевой ставке принимают на основе оценки спроса, предложения, роста цен, расчетов и прогнозов. С 28 октября 2024 года ключевая ставка держится на уровне 21% годовых.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 14 февраля 2025 года.