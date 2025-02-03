Кабмин увеличил список стран, которые могут участвовать в валютных торгах. Теперь их 40

До 40 государств смогут принимать участие в валютных торгах в России. В перечне появились Аргентина, Лаос, Мексика, Нигерия, Тунис и другие страны.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 1 февраля 2025 года №160-р. Согласно документу, к торгам на российском валютном рынке будет допущено 40 дружественных и нейтральных стран. Они также смогут торговать на рынке производных финансовых инструментов.

В новый список попали кредитные организации и брокеры из Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Нигерии, Мексики, Туниса и Эфиопии.

В сентябре 2023 года список состоял из более 30 государств. Новое распоряжение позволит повысить «эффективность механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран».