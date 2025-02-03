🙋 На выплаты матерям-героиням направят 11 млн рублей

После выхода на пенсию те, кто удостоены звания «Мать-героиня», смогут получать ежемесячные выплаты в размере 31,9 тыс. рублей.

В пресс-службе Минтруда рассказали, что в 2026 году на обеспечение ежемесячными выплатами матерей-героинь, которые ушли на пенсию, потребуется около 11,4 млн рублей.

«Так как такая выплата относится к дополнительному материальному обеспечению, назначается она после выхода гражданина на пенсию. Предполагается, что получать меру поддержки в 2026 году будут 25 женщин», — сказали в министерстве.

С 2022 года звания «Мать-героиня» удостоены 118 женщин, 170 семей получили орден «Родительская слава», а 378 — медаль ордена «Родительская слава». Чтобы получить звание «Мать-героиня», нужно родить 10 и более детей.