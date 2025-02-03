Производители масла и яиц не будут выплачивать вознаграждение ретейлерам

Чтобы снизить цены для потребителей, кабмин решил внести яйца и сливочное масло в перечень социально значимых товаров.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 1 февраля 2025 года № 76, по которому расширили список социально значимых продовольственных товаров. В перечень включили яйца и сливочное масло. Их производители больше не должны выплачивать ретейлам вознаграждение.

«Запрет на взимание вознаграждения даст производителям возможность сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые финансовые ресурсы на модернизацию и расширение производства», — сказано на сайте кабмина.

Сейчас по закону о торговле поставщики платят торговым сетям бонусы за покупку определенного количества товаров.