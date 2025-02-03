⚡️ Итоги дня: цены на кофе достигли максимума, ЦБ получил больше 550 жалоб на проценты по вкладам, а урожаю угрожает нашествие саранчи

Нашествие саранчи угрожает новому урожаю в России, в зоне риска оказался 21 регион. В том числе Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская, Иркутская и Новосибирская области. Аграриям в этом году будет необходимо обработать от вредителей на 100 тыс. га больше, чем в прошлом.

Стоимость кофе достигла максимума за последние 47 лет. За прошлый год цены на робусту выросли больше чем в два раза, а стоимость арабики увеличилась на 80%. На цену влияют количество остатков на биржевых складах, законодательные инициативы и инфляция.

Россияне в 2024 году купили вдвое больше музыкальных пластинок на маркетплейсах. По итогам 2023 года россияне приобрели 21,5 тысяч пластинок на двух крупнейших маркетплейсах. Общая выручка от реализации «винила» выросла на 102,8% — с 79,6 до 161,6 млн рублей.

В Центробанк направили 554 жалобы из-за начислений процентов по вкладам. Для сравнения: в 2023 г. ЦБ получил в 2 раза меньше обращений из-за несогласия с начисленными процентами по вкладу – 262 шт. Причиной всплеска недовольства специалисты называют повышение ключевой ставки.

Мошенники стали раскидывать по почтовым ящикам поддельные квитанции ЖКУ, которые невозможно отличить от настоящих. Оплатив такую квитанцию по QR-коду, жертва теряет деньги. Узнать об обмане можно, когда приходит настоящая платежка с задолженностью.