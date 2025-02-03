Инструкция от ФНС: как заполнять декларацию по туристическому налогу

ФНС выпустила письмо от 27.01.2025 № СД-4-3/694@, в котором разъяснила, как в декларации по туристическому налогу отражать номер средства размещения, если его еще не внесли в реестр классифицированных средств размещения.
Информацию об объектах налогообложения нужно указать в разделе 2 декларации по туристическому налогу. В строке 001 указывают идентификационный номер из реестра классифицированных средств размещения. Эта строка обязательна для заполнения.
Однако не все объекты успели внести в реестр. В таком случае в поле по строке 001 нужно проставить нули.
Согласно ст. 418.3 НК, в течение 2025 года можно направить местным властям информацию о средствах размещения для включения в реестр. Как только на официальном сайте появятся сведения об объекте, он будет считаться включенным в реестр классифицированных средств размещения.
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