В личном кабинете ФНС можно заявить о получении цифровой валюты

В личных кабинетах налогоплательщика появилась новая функция: она позволяет направить в ФНС сведения о получении цифровой валюты. Это касается майнеров, которые должны отчитаться в налоговую о добытой валюте не позднее 20 числа месяца, следующего за периодом получения цифровой валюты.
«Индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут направить информацию о намайненной валюте в налоговый орган в случае включения в Реестр майнеров и операторов», — сказано на сайте ФНС.
Новый функционал будет доступен, если войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи. Чтобы заявить о получении цифровой валюты, юридическому лицу или ИП нужно зайти в раздел «Майнинг цифровой валюты», а физлицу выбрать вкладку «Майнинг».
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