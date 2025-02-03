В личном кабинете ФНС можно заявить о получении цифровой валюты

Предприниматели, компании и физлица должны отчитаться перед налоговой о добытой криптовалюте. Для этого расширили функционал личных кабинетов на сайте ФНС.

В личных кабинетах налогоплательщика появилась новая функция: она позволяет направить в ФНС сведения о получении цифровой валюты. Это касается майнеров, которые должны отчитаться в налоговую о добытой валюте не позднее 20 числа месяца, следующего за периодом получения цифровой валюты.

«Индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут направить информацию о намайненной валюте в налоговый орган в случае включения в Реестр майнеров и операторов», — сказано на сайте ФНС.

Новый функционал будет доступен, если войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи. Чтобы заявить о получении цифровой валюты, юридическому лицу или ИП нужно зайти в раздел «Майнинг цифровой валюты», а физлицу выбрать вкладку «Майнинг».