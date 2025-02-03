Запускаем новую акцию на обновленные онлайн-курсы — скидки до 80%

Прошло больше месяца со вступления в силу новых правил, но вопросов меньше не становится. Из-за путаницы между старыми и новыми нормами бухгалтеры порой совершают глупые ошибки, чтобы помочь вам разложить всю информацию по полочкам и научиться ее использовать, мы обновили программы онлайн-курсов, добавили туда новые уроки и много полезных дополнительных материалов.
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НДС: расчет, декларация, 1С
В 2025 году НДС стал головной болью и для компаний на ОСНО, и для упрощенцев — теперь нужно заполнять новую декларацию, организации на УСН должны определиться с выгодной ставкой, перестроить работу, чтобы не уйти в минус.
Чтобы помочь вам в работе с НДС в 2025 году, мы обновили программу онлайн-курса — добавили актуальную информацию про ведение книги покупок, книги продаж, записали новые уроки про НДС на УСН с учетом последних нормативных актов, расписали все актуальные льготы по НДС.
Цена со скидкой 74% до 5 февраля: 4 200 рублей вместо
16 000 рублей.
ВЭД: учет и налогообложение
Учет ВЭД — одно из самых перспективных направлений для развития бухгалтера в 2025 году. Квалифицированных специалистов, которые хорошо разбираются в законодательстве и умеют работать по новым правилам, очень мало, поэтому они высоко ценятся на рынке.
На онлайн-курсе вы получите знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС и таможенные платежи, вести учет операций в 1С. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.
Цена со скидкой 78% до 5 февраля: 4 200 рублей вместо
18 990 рублей.
ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность
На онлайн-курсе вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать НДФЛ по новым ставкам, считать повышенный налог на прибыль, земельный налог, а также страховые взносы с учетом налоговой реформы-2025.
Вы получите практические навыки по заполнению новых деклараций по НДС, налогу на имущество и на прибыль, сможете составлять сложные отчеты, которые требует ФНС и СФР в 2025 году.
Цена со скидкой 74% до 5 февраля: 4 200 рублей вместо
15 990 рублей.
Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
За время обучения на онлайн-курсе вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.
Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждут занятия на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.
Цена со скидкой 75% до 5 февраля: 4 900 рублей вместо
19 900 рублей.
Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С
С 1 января 2025 года в силу вступили изменения налоговой реформы-2025 — многие из них напрямую касаются упрощенцев. Теперь компании на УСН стали плательщиками НДС и должны рассчитывать и уплачивать новый для них налог, уже сейчас им нужно выбрать налоговую ставку и разобраться в правилах заполнения новой декларации по УСН и НДС.
Чтобы вы быстрее адаптировались к новым условиям работы, мы расширили наш онлайн-курс и добавили туда новые уроки с актуальными формами отчетности и разбором новых задач бухгалтера на УСН.
Цена со скидкой 50% до 5 февраля: 7 900 рублей вместо
15 950 рублей.
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