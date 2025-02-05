В Москве обсудят бизнес-этику в частных сегментах бизнеса

В условиях растущих требований к прозрачности и честности ведения бизнеса тема предпринимательской этики становится критически важной. Бизнесмены и предприниматели сталкиваются с новыми вызовами, которые требуют грамотного решения для укрепления репутации и доверия.
Заседание Комиссии по бизнес-этике Ассоциации менеджеров состоится 13 февраля в Москве на площадке SOK Рыбаков Тауэр. «Клерк» стал информационным партнером встречи.
В ходе мероприятия эксперты обсудят следующие темы:
Этический бизнес в сфере услуг: стандарты взаимодействия с клиентами, прозрачность процессов и высокое качество обслуживания.
Этические коммуникации в e-commerce: честность в онлайн-продажах, борьба с недобросовестной рекламой, безопасность данных.
Медицина и бизнес-этика: баланс между прибылью и ответственностью, доступность качественных услуг и соблюдение этических норм.
Бизнес-этика применительно к другим сегментам бизнеса: обмен опытом, кейсы и выработка лучших практик.
Участники мероприятия получат актуальные знания и понимание этических вопросов, а также практические инструменты и стратегии для повышения этичности своего бизнеса.
Модератор заседания — Николай Обрезков, генеральный директор коммуникационной группы «Орта», председатель Комиссии по бизнес-этике Ассоциации менеджеров.
Спикеры:
Георгий Мелик-Еганов — старший партнер, тренер-консультант SmartValues.
Оксана Жданович — директор по маркетингу «Инвитро».
Также к участию приглашены компании – SmartValues, OZON, Яндекс, SOKOLOV и другие.
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