Научим работать со всеми видами ЭДО на новом онлайн-курсе «Клерка»

Электронный документооборот давно стал самым эффективным способом обмена данными между физическими и юридическими лицами, а также с госструктурами. Чтобы вы могли работать с ЭДО и разными операторами, мы записали новый онлайн-курс «Работа с ЭДО», где подробно разберем основы ЭДО, расскажем о нормативно-правовой базе и научим совмещать работу с бумажными и электронными документами.
Что в программе
Для создания этого практического онлайн-курса мы пригласили не только бухгалтеров, но и самих разработчиков платформ ЭДО, чтобы вы не просто разобрались в интерфейсе, а поняли механизм работы ЭДО и могли использовать все его возможности.
В программе онлайн-курса 18 видеоуроков, подробные инструкции для подключения и настройки ЭДО. Мы на практике разберем особенности работы с тремя самыми популярными в России операторами ЭДО: Saby, Контур. Диадок и Такском Файлер.
Чему научитесь
После обучения вы сможете использовать все возможности ЭДО — ускорите процесс согласования и подписания документов внутри организации и с партнерами по бизнесу.
Вы научитесь:
Создавать и подписывать документы в ЭДО.
Работать с контрагентами по ЭДО.
Настраивать кадровый и корпоративный ЭДО.
Составлять отчетность.
Обмениваться данными с госорганами, использовать ЭДО при подготовке к госзакупкам и участии в тендерах.
Электронный документооборот значительно упростит вашу рабочую рутину и даст возможность переключиться на более интересные задачи.
Как записаться на курс
Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе.
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15 900 рублей.
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Комментарии1
Кстати про ЭДО. Это только в СБИС акты по работам и услугам с НДС 5% не отправляются или у других операторов тоже такое? Выдается
сообщение "5.02 Документ не доставлен. Сторонний оператор не принимает накладные и акты выполненных работ с налоговой ставкой 5% и 7%. Отправьте УПД или документ в формате .pdf"