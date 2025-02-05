Научим работать со всеми видами ЭДО на новом онлайн-курсе «Клерка»

ЭДО — один самых полезных инструментов в работе бухгалтеров и кадровиков. С его помощью можно составлять отчетность, делать массовые рассылки для сотрудников, согласовывать договоры с контрагентами и направлять данные в госорганы. Научитесь работать с ЭДО уверенно на новом онлайн-курсе «Работа с ЭДО».

Электронный документооборот давно стал самым эффективным способом обмена данными между физическими и юридическими лицами, а также с госструктурами. Чтобы вы могли работать с ЭДО и разными операторами, мы записали новый онлайн-курс «Работа с ЭДО», где подробно разберем основы ЭДО, расскажем о нормативно-правовой базе и научим совмещать работу с бумажными и электронными документами.

Что в программе

Для создания этого практического онлайн-курса мы пригласили не только бухгалтеров, но и самих разработчиков платформ ЭДО, чтобы вы не просто разобрались в интерфейсе, а поняли механизм работы ЭДО и могли использовать все его возможности.

В программе онлайн-курса 18 видеоуроков, подробные инструкции для подключения и настройки ЭДО. Мы на практике разберем особенности работы с тремя самыми популярными в России операторами ЭДО: Saby, Контур. Диадок и Такском Файлер.

Чему научитесь

После обучения вы сможете использовать все возможности ЭДО — ускорите процесс согласования и подписания документов внутри организации и с партнерами по бизнесу.

Вы научитесь:

Создавать и подписывать документы в ЭДО.

Работать с контрагентами по ЭДО.

Настраивать кадровый и корпоративный ЭДО.

Составлять отчетность.

Обмениваться данными с госорганами, использовать ЭДО при подготовке к госзакупкам и участии в тендерах.

Электронный документооборот значительно упростит вашу рабочую рутину и даст возможность переключиться на более интересные задачи.

Как записаться на курс

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене за 7 500 рублей вместо 15 900 рублей.

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