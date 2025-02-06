С 10 февраля будет новая форма справки о сальдо ЕНС

ФНС обновила форму и формат справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета (ЕНС).
Теперь при положительном сальдо не будут использовать знак «+», который был раньше.
В форму справки добавят QR-код с переходом на сервис «Оперативная помощь. Разблокировка счета и вопросы по ЕНС». В нем можно узнать о мерах взыскания, обращение рассмотрят в течение 24 часов.
В справку добавили две строки: «Сальдо единого налогового счета на 01.01.2023» и «Остаток единого налогового платежа».
В новой форме справки будет четыре приложения:
детализация отрицательного сальдо ЕНС;
сведения о суммах формирования предстоящей обязанности и суммах, зачтенных в счет исполнения предстоящей обязанности;
расчет суммы пеней, учитываемой на ЕНС;
детализация сумм совокупной обязанности по налогам, авансовым платежам по налогам, сборам и страховым взносам.
Кроме того, уточнили детализацию отрицательного сальдо. Теперь налогоплательщики смогут увидеть отрицательное сальдо по государственной пошлине, в части задолженности, приостановленной в связи с введением процедуры банкротства, а также задолженности по наступившим срокам графика платежей мирового соглашения.
В справке появится расширенная информация по налоговым пеням. В документ будет входить расчет сумм пеней в составе ЕНС, который предоставляется вне зависимости от состояния сальдо ЕНС.
«Расчет будет содержать информацию о входящем сальдо по пеням на 01.01.2023, детализацию расчета суммы начисления/уменьшения пени и детализацию приостановленной задолженности по пеням», — сказано на сайте ФНС.
Приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-8/987@ с новой формой справки о состоянии сальдо ЕНС вступит в силу 10 февраля 2025 года.
🔥 Хотите получить самую последнюю информацию по всем налоговым изменениям от главных экспертов России по налогам и бухучету?
Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии марта для бухгалтеров VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025». 13 марта в Москве для вас выступят лучшие спикеры страны, которые на практических примерах расскажут и покажут, как работать в 2025 году.
Вы получите максимально актуальную информацию и ответы на все вопросы, билеты уже в продаже! Успейте выбрать места и забронировать билеты по самым выгодным ценам! Купить билет
Комментарии1
Они как будто его бесконечно обновляют, строки добавляют чтоб еще больше вопросов было