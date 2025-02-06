С 10 февраля будет новая форма справки о сальдо ЕНС

В новой форме справки о состоянии сальдо ЕНС подробно распишут налоговые пени и уточнят отрицательное сальдо.

ФНС обновила форму и формат справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета (ЕНС).

Теперь при положительном сальдо не будут использовать знак «+», который был раньше.

В форму справки добавят QR-код с переходом на сервис «Оперативная помощь. Разблокировка счета и вопросы по ЕНС». В нем можно узнать о мерах взыскания, обращение рассмотрят в течение 24 часов.

В справку добавили две строки: «Сальдо единого налогового счета на 01.01.2023» и «Остаток единого налогового платежа».

В новой форме справки будет четыре приложения:

детализация отрицательного сальдо ЕНС;

сведения о суммах формирования предстоящей обязанности и суммах, зачтенных в счет исполнения предстоящей обязанности;

расчет суммы пеней, учитываемой на ЕНС;

детализация сумм совокупной обязанности по налогам, авансовым платежам по налогам, сборам и страховым взносам.

Кроме того, уточнили детализацию отрицательного сальдо. Теперь налогоплательщики смогут увидеть отрицательное сальдо по государственной пошлине, в части задолженности, приостановленной в связи с введением процедуры банкротства, а также задолженности по наступившим срокам графика платежей мирового соглашения.

В справке появится расширенная информация по налоговым пеням. В документ будет входить расчет сумм пеней в составе ЕНС, который предоставляется вне зависимости от состояния сальдо ЕНС.

«Расчет будет содержать информацию о входящем сальдо по пеням на 01.01.2023, детализацию расчета суммы начисления/уменьшения пени и детализацию приостановленной задолженности по пеням», — сказано на сайте ФНС.

Приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-8/987@ с новой формой справки о состоянии сальдо ЕНС вступит в силу 10 февраля 2025 года.