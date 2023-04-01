В 2025 году нужно применять новый ФСБУ 4/2023

Новый стандарт начнет действовать для отчетности за 2025 год, в нем изменился состав строк Актива и Пассива.

ФСБУ 4/2023 уже вступил в силу, но работать с учетом требований этого стандарта нужно в этом году, чтобы не было проблем при сдаче отчетности за 2025 год.

В структуре бухгалтерского баланса изменений не произошло, он состоится из Актива и Пассива. Однако изменился состав строк.

В строках Актива убрали 1120 «Результаты исследований и разработок», изменили содержание строки 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» (в ней нужно показать информацию по инвестиционной недвижимости). Появилась новая строка 1215 «Долгосрочные активы к продаже», а также две дополнительные — 1130 «Нематериальные поисковые активы» и 1140 «Материальные поисковые активы».

В Пассиве больше нет строки 1530 «Доходы будущих периодов», а строка 1340 «Переоценка внеоборотных активов» теперь будет называться «Накопленная дооценка внеоборотных активов».

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Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Что важно учесть по итогам инвентаризации: старые и новые правила.

2. Стоимостной лимит основных средств и НМА: возможные ошибки.

3. Проверка элементов амортизации:

может ли ОС или НМА иметь нулевую балансовую стоимость;

в каких случаях необходимо определить ликвидационную стоимость;

как отразить последствия изменения элементов амортизации.

4. Проверка обесценения активов.

5. Проверка объектов учета аренды:

что включать или не включать в расчет обязательства по аренде, права пользования активом и чистые инвестиции в аренду;

срок аренды для целей бухгалтерского учета;

условия для упрощенного учета аренды арендатором и признания аренды операционной арендодателем.

6. Изменение отложенных налогов в связи с переходом с 2025 г. на новую ставку налога на прибыль.

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Ждем вас на вебинаре 13 февраля в 11:00 мск!