Начал работать реестр мигрантов на сайте МВД

Информацию в реестре контролируемых лиц будут обновлять каждые четыре часа. Если иностранцы попали в список, они не смогут заключить брак, оформить развод и водить автомобиль.

На сайте МВД теперь можно проверить данные иностранцев в реестре контролируемых лиц.

В реестр могут попасть иностранцы, у которых истек срок временного пребывания в РФ, разрешения на временное проживание, вида на жительство, патента, разрешения на работу и трудового договора. Также в базу попадут мигранты, которые незаконно пересекли границу или нарушили закон в России.

Для поиска нужно на латинице или кириллице ввести фамилию, имя и отчество, если оно есть, день рождения, серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также дату его выдачи.

Информация в реестре обновляется каждые четыре часа. Иностранцы, которые попали в список, не смогут зарегистрировать брак или оформить развод. Им запрещено отдавать детей в детские сады или учебные заведения и управлять транспортным средством.