Какие ошибки делают бухгалтеры при работе по новым правилам и как их избежать

Уверены, что хорошо разобрались во всех изменениях? Проверьте — насколько хорошо вы знаете положения реформы и сможете ли работать по ним без ошибок.
На какую операцию упрощенцу с НДС обязательно нужно выставить счет-фактуру?
На сколько вырос стандартный вычет на первого ребенка с 2025 года?
Кто освобожден от туристического налога в 2025 году?
Как упрощенцам оптимизировать налоги в 2025 году на законных основаниях?
Нужна ли книга покупок при пониженных ставках НДС?
Какие формы отчетности претерпели изменения в 2025 году?
Что делать с НДС при переходе с ОСНО на УСН с пониженными ставками в 2025 году?
Если у вас есть сомнения или вы вообще не знаете ответ, то вам пригодится наша подборка. Мы собрали наши лучшие разборы, вебинары и курсы по изменениям налоговой реформы-2025, чтобы вы работали без ошибок и стресса весь год.
Разборы и мини-курсы
Как в 2025 году ИП на УСН учитывать фиксированные взносы: таблица — вы разберетесь в ключевых изменениях по фиксированным взносам на реальных примерах.
План проверок на 2025 год: сайт Генеральной прокуратуры — вы узнаете, как формируется план проверок и где найти единый перечень проверок на 2025 год.
Какие доходы и как их считать для освобождения от НДС в 2025 году — расскажем, какие условия необходимо выполнить организациям и ИП на УСН, чтобы получить освобождения от НДС.
Налоговая реформа–2025: изменения в НДС и налоге на прибыль— разберетесь в нововведениях, чтобы работать с налогами без ошибок.
Записи вебинаров
Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы — разберем самые важные вопросы изменений в налогах и расскажем о популярных вопросах, которые задают бухгалтеры в Клерк. Консультациях.
Самые важные изменения – 2025: бухучет, налоги, декларации, зарплата — вы пройдитесь по самым главным аспектам, которые изменились, чтобы перестроить работу в начале года.
Все про уплату НДС на УСН в 2025 году — вы узнаете, как компаниям и ИП на УСН выбрать выгодную ставку, что учесть при оформлении договоров и порядке документооборота.
В подписке Клерк.Премиум вы всегда найдете всю самую свежую и необходимую для работы информацию, контент мы обновляем ежедневно. Новый онлайн-курс выходит каждый квартал. А онлайн-курсы, которые уже есть в подписке, мы обновили в соответствии с изменениями налоговой реформы-2025:
«Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — мы актуализировали информацию по всем участкам и добавили в программу новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.
«ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» — мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда уроки по НДФЛ, налогу на прибыль, страховым взносам, налогу на имущество и земельному налогу.
«Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» — мы добавили в программу информацию по детским выплатам, новым ставкам страховых взносов, лимитам и расчетам больничных на 2025 год.
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Если вам понадобится срочная помощь, то эксперты «Клерка» помогут вам решить любую рабочую задачу — даже самую сложную и запутанную. В течение 3,5 часов вы получите развернутый ответ и рекомендации.
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