Обучение для бухгалтеров

Какие ошибки делают бухгалтеры при работе по новым правилам и как их избежать

Бухгалтеры работают по новым правилам с января 2025 года, но даже те, кто заранее готовился к реформе, все равно часто совершают одни и те же ошибки. Чтобы вы избежали подобных неприятностей, мы сделали подборку разборов, вебинаров и курсов по всем изменениям налоговой реформы, которые уже вступили в силу.

Уверены, что хорошо разобрались во всех изменениях? Проверьте — насколько хорошо вы знаете положения реформы и сможете ли работать по ним без ошибок.

  1. На какую операцию упрощенцу с НДС обязательно нужно выставить счет-фактуру?

  2. На сколько вырос стандартный вычет на первого ребенка с 2025 года?

  3. Кто освобожден от туристического налога в 2025 году?

  4. Как упрощенцам оптимизировать налоги в 2025 году на законных основаниях?

  5. Нужна ли книга покупок при пониженных ставках НДС?

  6. Какие формы отчетности претерпели изменения в 2025 году?

  7. Что делать с НДС при переходе с ОСНО на УСН с пониженными ставками в 2025 году?

Если у вас есть сомнения или вы вообще не знаете ответ, то вам пригодится наша подборка. Мы собрали наши лучшие разборы, вебинары и курсы по изменениям налоговой реформы-2025, чтобы вы работали без ошибок и стресса весь год.

Разборы и мини-курсы

Как в 2025 году ИП на УСН учитывать фиксированные взносы: таблица — вы разберетесь в ключевых изменениях по фиксированным взносам на реальных примерах.

План проверок на 2025 год: сайт Генеральной прокуратуры — вы узнаете, как формируется план проверок и где найти единый перечень проверок на 2025 год.

Какие доходы и как их считать для освобождения от НДС в 2025 году — расскажем, какие условия необходимо выполнить организациям и ИП на УСН, чтобы получить освобождения от НДС.

Налоговая реформа–2025: изменения в НДС и налоге на прибыль— разберетесь в нововведениях, чтобы работать с налогами без ошибок.

Записи вебинаров

Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы — разберем самые важные вопросы изменений в налогах и расскажем о популярных вопросах, которые задают бухгалтеры в Клерк. Консультациях.

Самые важные изменения – 2025: бухучет, налоги, декларации, зарплата — вы пройдитесь по самым главным аспектам, которые изменились, чтобы перестроить работу в начале года.

Все про уплату НДС на УСН в 2025 году — вы узнаете, как компаниям и ИП на УСН выбрать выгодную ставку, что учесть при оформлении договоров и порядке документооборота.

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наталья коновалова
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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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