В пояснениях к бухотчетности надо будет по-новому расшифровывать состав расходов

Состав расходов приводится в разрезе элементов: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты.
Между тем, ФСБУ 5/2019 в отличие от ФСБУ 4/2023 не предусматривает включение этих элементов в состав расходов, а предписывает включать их в стоимость актива – в фактическую себестоимость НЗП и готовой продукции.
В этой связи в Фонде «НРБУ «БМЦ» подготовили рекомендацию на этот счет.
Организация может выбрать один из двух вариантов:
исключить из пояснений затраты, включенные в стоимость запасов, отличных от НЗП и ГП, и в стоимость других активов;
дополнить таблицу сверочными показателями, отражающими увеличение стоимости запасов, отличных от НЗП и ГП, и стоимости других активов на сумму представленных в таблице затрат.
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