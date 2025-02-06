В пояснениях к бухотчетности надо будет по-новому расшифровывать состав расходов

По новому ФСБУ 4/2023 «Бухотчетность» надо раскрывать в пояснениях информацию о составе расходов по обычным видам деятельности, признанных в отчете о финрезультатах (с учетом изменения остатков незавершенного производства и готовой продукции).

Состав расходов приводится в разрезе элементов: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты.

Между тем, ФСБУ 5/2019 в отличие от ФСБУ 4/2023 не предусматривает включение этих элементов в состав расходов, а предписывает включать их в стоимость актива – в фактическую себестоимость НЗП и готовой продукции.

В этой связи в Фонде «НРБУ «БМЦ» подготовили рекомендацию на этот счет.

Организация может выбрать один из двух вариантов:

исключить из пояснений затраты, включенные в стоимость запасов, отличных от НЗП и ГП, и в стоимость других активов;

дополнить таблицу сверочными показателями, отражающими увеличение стоимости запасов, отличных от НЗП и ГП, и стоимости других активов на сумму представленных в таблице затрат.